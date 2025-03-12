Gazeteci Serhan Asker'e yakalama kararı
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Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Serhan Asker karar üzerine adliyeye gitti.
Yakalama kararın hangi dosya nedeniyle çıkarıldığıysa henüz netleşmedi.
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