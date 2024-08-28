Gazeteci - yazar Fehmi Köfteoğlu hayatını kaybetti

Turizm medyasının önde gelen isimlerinden gazeteci-yazar Fehmi Köfteoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşama veda etti

Türk turizm basınının duayen gazetecilerinden Fehmi Köfteoğlu hayatını kaybetti.

Köfteoğlu’nun, kalp krizi nedeniyle 67 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Gazetecilik mesleğinin hemen her aşamasında çalışmış, alaylı bir gazeteci olan Fehmi Köfteoğlu'nun İlk yayıncılık deneyimi Halkın Sesi Gazetesi’dir. Halkın Sesi Gazetesi’ni 102 hafta boyunca yayına hazırladıktan sonra Aydınlık Gazetesi’nin montaj bölümünde çalıştı. 1980 darbe döneminde asker olan Köfteoğlu, vatani görevini askeriyenin Basın ve Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı. Askerden döndükten sonra Dünya Gazetesi’nde işe girdi. Turizmle ilgili ilk yayınlarını Dünya Gazetesi’nde yaptı. Dünya Gazetesi’nde Otelcilik ve Turizm adıyla bir ek çıkardı.

Bahattin Yücel’in Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) başkanı olduğu yıllarda TÜRSAB’a danışmanlık yaptı. 1999 yılında TÜRSAB’dan ikinci ve son kez ayrılına kadar hem Basın ve Strateji Bölümü Danışmanlığını hem de AR-GE bölümü liderliğini yürüttü. TÜRSAB’da çalıştığı yıllarla aynı zamanda da Ekin Grubu’yla da çalıştı.

TÜRSAB Dergisi, Hotel Dergisi, Resort Dergisi, Hotel Guide ve Rehberler Dergisi’ni yayınlayan ekibin bir parçası oldu. Türkiye’de ilk açık alan fuarcılığı olan ‘Seyahat Tırı’nı organize etti.

Türkiye’deki ilk online turizm gazetesi olan turizmgazetesi.com’u kurdu. 1999 yılında web sayfası üzerinde ‘iş ya da eleman arayanlar’ diye bir bölüm açtı. Bu bölümle beraber 2000-2010’lu yılların ortalarına kadar turizm sektöründe önemli bir görev üstlendi.. ‘’Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Projesi’nin kitap olarak basılması aşamasında; Köfteoğlu, tüm turizm sektörünü seferber ederek, sektör içinden herkese tek tek ulaşarak, proje için hem maddi hem de manevi kaynak yarattı. Köfteoğlu halen devam eden Türkiye Turizmi Sözlü Tarihi Projesi’nin yürütücülerinden biriydi.