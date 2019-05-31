''Gazeteciler Mayıs'ta nefes alamadı''

Yarkadaş: “Mayıs ayında yedi gazeteci saldırıya uğradı; 130 gazeteci hakim karşısına çıktı. Faillerin cezasız kalması, saldırganları daha da cesaretlendirdi. İktidar ise hiçbir gazeteciye ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunmadı.”

CHP 26. Dönem Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti ve MHP blokunun rahatsızlık duyduğu gazetecilerin artık fiili saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Yarkadaş, Mayıs ayında 7 gazetecinin saldırıya uğradığını, 130 gazetecinin ise hakim karşısına çıktığını belirtti.

CHP PM Üyesi – Gazeteci Eren Erdem’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden CHP’li Barış Yarkadaş, “Eren tam 337 gündür haksız ve hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Yargı Reformu adı verilen paket, Silivri’yi teğet geçiyor. Eren ve tutuklu 150 gazeteci, bu hukuksuz sürecin bitmesini bekliyor” dedi.

HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLERE İTHAF ETTİ

Ziyaretin ardından, Medyada Yaşanan Hak İhlalleri Raporu’nun Mayıs ayına ilişkin verilerini de açıklayan Yarkadaş, “Önümüzde vahim ve korkutucu bir tablo var” ifadesini kullandı. CHP’li Yarkadaş, raporunu Afganistan’da Mayıs ayında öldürülen kadın hakları savunucusu gazeteci Mena Mangal, Meksika’da öldürülen gazeteci Francisco Romero ile görev sırasında şarampole yuvarlanarak hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı’ya ithaf etiğini belirtti.

DÜNYA REKORU KIRILDI

Gazetecilerin Mayıs ayını büyük bir baskı çemberi içinde geçirdiğini dile getiren Yarkadaş, “Sadece bu ay, 130 gazeteci bireysel ve toplu davalarda yargılandı ve hakim karşısına çıktı. Sanırım dünya basın tarihine geçecek bir sayıdır bu” diye konuştu. Yarkadaş, gazetecilerin Mayıs ayında yaşadığı hak ihallerini şöyle özetledi:

“2 gazeteci cezaevine teslim oldu; 8 gazeteci gözaltına alındı, 7 gazeteci saldırı ve darba maruz kaldı. 130 gazeteci hakim karşısına çıktı. 10 gazeteci, 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı. 4 gazeteciye dava açıldı. 3 gazeteci ifade verdi. 1 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 3 haber erişime engellendi; 3 gazete bazı cezaevlerine alınmadı. 2 gazeteciye 12 bin 360 TL para cezası verildi. İnternet üzerinden yayın yapan 1 radyo kapatıldı. 1 televizyon kanalının ana haber bültenine 2 gün yayın, 1 radyo programına 5 gün yayın durdurma cezası verildi.”

“GAZETECİLİK YAPILAMAZ HALE GETİRİLİYOR”

Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, Türkiye’de son üç yılda 2 bin 397 gazetecinin sarı basın kartının iptal edildiğini de hatırlatan Yarkadaş, “Gazetecilik fiili olarak yapılamaz hale getiriliyor” dedi. Gazetecilerin Mayıs ayında sopalı ve yumruklu saldırılara maruz kaldığını da belirten Yarkadaş, “İktidar partisini rahatsız eden gazetecilere pusu kuruluyor ve tek tek gözdağı veriliyor. İktidar ise bu saldırıları önlemediği gibi, gazetecilere ‘Geçmiş olsun’ dileğinde de bulunmuyor” tepkisini gösterdi.

SÖZCÜ DAVASI

Haziran ayında SÖZCÜ Gazetesi davasının da karara bağlanacağını hatırlatan Yarkadaş, “Umarım Metin Yılmaz, Burak Akbay, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mustafa Çetin ve Mediha Olgun beraat eder ve bu trajikomik dava da tarihte kötü bir şaka olarak yerini alır” dedi.