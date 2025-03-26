Gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurtdışına çıkış yasağı
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Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’ün pasaportlarına tahdit konuldu.
Gezi Parkı olayları sırasında Halk TV’nin Genel Müdürü olarak görev yapan gazeteci Şaban Sevinç ile kanalın Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün’ün pasaportlarına yurt dışına çıkışlarını engelleyen tahdit kararı konuldu.
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