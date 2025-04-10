Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel adliyeye sevk edildi

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan'ın evinde polisin arama yaptığı öğrenildi. Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Her 2 gazetecinin de evlerinde arama yapıldı.

Suçlamalar arasında "tehdit ve şantaj" yer aldığı aktarıldı. Gazeteci Şule Aydın, 2 gazetecinin gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" sözleriyle duyurdu.

Ağırel ve Soykan'ın evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne götürülürken, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bunların hepsi bitecek" dedi.

Murat Ağırel’in avukatı Enes H. Ermaner savcılığın, müvekkillerinin ifade vermek üzere geleceğini bilmesine rağmen gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, "İfade için randevulaşan, kendi isteğiyle ifade vermeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması, hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku’nun uygulandığını göstermektedir" dedi.

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Soykan ve Ağırel'in gözaltı gerekçesini şöyle açıkladı:

"Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Murat Ağırel ve Timur Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.