Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteci Şule Aydın, sosyal medya hesabından Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Her 2 gazetecinin de evlerinde arama yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Suçlamalar arasında "tehdit ve şantaj" yer alıdğı aktarıldı. Gazeteci Şule Aydın, 2 gazetecinin gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" sözleriyle duyurdu.

Ağırel ve Soykan'ın evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi.

Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım ile tepki gösterdi:

"Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!"