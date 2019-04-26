Gazeteciler yeniden cezaevine girdi!

Sözcü’de yer alan habere göre Cumhuriyet gazetesi davasında hapis cezasına çarptırılan eski çalışanlar hakkındaki kesinleşme kararı bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nden İnfaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığı da müddetname (cezaevine giriş ve çıkış tarilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı evrak) hazırladıktan sonra 7 isim hakkında yakalama kararı çıkarıp emniyete yolladı.

Gazeteci Kadri Gürsel’e ise ceza miktarının azlığı dikkate alınarak davetiye gönderildi. Ancak, eski Cumhuriyet çalışanları yakalama kararını beklemeden avukatlarıyla adliyeye gidip teslim oldu.

Gazeteci Kadri Gürsel dışındaki 7 isim, Silivri cezaevinde hapis yatmak istemedikleri için infaz işlemlerini yapmak için avukatlarıyla birlikte İzmit Adliyesi’ne teslim oldu. Eski Cumhuriyet çalışanlarının, infaz işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet davasında cezası onanıp cezaevine girecek 8 ismin kalacakları süreler şöyle:

Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 23 gün

Kadri Gürsel: 11 ay 27 gün (Gürsel’in cezaevinde kaldığı süre gözetilince cezaevine girip kısa süre içinde çıkması bekleniyor)

Bülent Utku: 1 yıl 7 ay 20 gün

Emre İper: 7 ay 14 gün