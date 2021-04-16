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Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya''

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gazetecilere aşıda öncelik tanındığı için teşekkür ederek çiçek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' diyerek gazetecilere teşekkür etti.

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gazetecilere aşıda öncelik tanındığı için teşekkür ederek çiçek verdi. 

Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, gazetecilerin verdiği çiçek üzerine "Ne tatlı bir sürpriz ya" dedi. 

Gazetecilere teşekkür erden Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'a dönerek "Tabii bizim de bunu karşılığını vermemiz lazım. Biz onu hallederiz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan aşı gazeteci sürpriz
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