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  3. 15 Aralık 2017 22:45

Gelin adayının dansı olay oldu

RTÜK'ün yasağını çiğneyip Youtube kanalında evlilik programını yayınlayan Seda Sayan olay yaratacak bir talepte bulundu.

Gelin adayının dansı olay oldu
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RTÜK'ün yasağını çiğneyip Youtube kanalında evlilik programını yayınlamaya devam eden Seda Sayan, tepki çekecek bir harekete imza attı.

RTÜK taradından getirilen izdivaç yasağını çiğneyen Seda Sayan, Uğur Arslan'la birlikte Global TV'nin Youtube kanalında evlilik programı sunmaya devam ediyor.

SEDA SAYAN TALEP ETTİ

Damat adaylarından Selahattin'in gönlünü yeniden kazanmak isteyen mini etekli gelin adayına "Dans et görsünler" diyerek ilginç bir talepte bulundu.

GELİN ADAYINDAN ŞEHVETLİ DANS

Seda Sayan'ın bu ricasını kırmayan gelin adayı da şehvetli dansıyla damat adayını etkilemeye çalıştı

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