Gelin adayının dansı olay oldu

RTÜK'ün yasağını çiğneyip Youtube kanalında evlilik programını yayınlamaya devam eden Seda Sayan, tepki çekecek bir harekete imza attı.
RTÜK taradından getirilen izdivaç yasağını çiğneyen Seda Sayan, Uğur Arslan'la birlikte Global TV'nin Youtube kanalında evlilik programı sunmaya devam ediyor.
SEDA SAYAN TALEP ETTİ
Damat adaylarından Selahattin'in gönlünü yeniden kazanmak isteyen mini etekli gelin adayına "Dans et görsünler" diyerek ilginç bir talepte bulundu.
GELİN ADAYINDAN ŞEHVETLİ DANS
Seda Sayan'ın bu ricasını kırmayan gelin adayı da şehvetli dansıyla damat adayını etkilemeye çalıştı