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Genç muhabir evinde ölü bulundu

Genç muhabir evinde ölü bulundu
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Muhabir Işık İpek, evinde ölü olarak bulundu. 42 yaşındaki Işık İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

Magazin Gazetecileri Derneği'nden yapılan açıklamada "Dostumuz, Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın kıymetli kardeşi, meslektaşımız Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Işık İpek'in ablası Eylem İpek Şafak kardeşinin vefatı ardından yaptığı paylaşımda; "Ciğerim gitti, canım gitti. Beni paramparça ettin gittin. Ben artık sen yoksun nasıl yaşarım... Ah benim kalbim, iyi niyetlim, benim biricik abim, babam dert ortağım, arkadaşım, sırdaşım. Bıraktın beni böyle sensiz, nefes alamıyorum" dedi.

İpek Ailesi tarafından yayımlanan yazıda "Acı kaybımız, Işık İpek... Canımız Işık'ımızı ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 26 Aralık 2024 Perşembe günü Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

 

Etiketler ışık ipek kalp krizi hayatını kaybetti
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