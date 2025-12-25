Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu serbest bırakıldı

Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Terkoğlu ifadesinin alınmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı şartı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Gazeteci ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu hakkında sosyal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şartı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

"GEREKÇE HABER VİDEOSU"

Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak." ifadelerini kullandı.