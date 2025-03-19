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Gözaltındaki gazeteci İsmail Saymaz'dan ilk açıklama

Gözaltındaki gazeteci İsmail Saymaz'dan ilk açıklama
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Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'dan ilk açıklama geldi. Saymaz, açıklamasında hakkındaki suçlamalara yanıt verirken suçsuz ve masum olduğunu belirterek "beni susturmaya çalışıyorlar" dedi.

İki gün önce pasaportuna el konulan gazeteci İsmail Saymaz, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Saymaz'ın Gezi Parkı olayları nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedilirken, Saymaz'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım" suçu işlediği iddia edildi.

Gözaltındaki İsmail Saymaz, kendisine yöneltilen suçlamalara dair açıklama yaparak suçsuz ve masum olduğunu ifade etti.

İsmail Saymaz'ın kendine yöneltilen suçlamalara yönelik olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

Saymaz, Osman Kavala'yla yakın ilişki içerisinde olduğu iddialarını reddederek Kavala ile gazetecilik dışında hiçbir görüşmesi olmadığını ifade ederek; kendisine iddia edilen Kavala'nın internet sitesi ve televizyon kurma girişimi hakkında bilgisinin olmadığını ve görüşme yapmadığını belirtti.

Saymaz, Can Atalay'ı ise Gezi parkından önce de sonra da toplumsal gelişmelerle ilgili tüm davaların avukatı olarak tanıdığını, görüşme yoğunluğunun bu sebeple olduğunu dile getirdi.

Çiğdem Mater'i hem sosyal çevreden hem de eşi ve annesiyle meslektaş olduğu için bildiğini ve tanıdığını dile getiren Saymaz, Mücella Yapıcı'yla da haber kaynağı olarak görüştüğünü ifade etti.

Gezi olaylarını 1 Haziran'dan itibaren muhabir olarak takip ettiğini belirten Saymaz, olay ve gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardığını, sokağa davet ve provokasyon olarak yorumlanabilecek hiçbir paylaşımda bulunmadığını belirtti.

Saymaz, siyasi iktidara yönelik antidemokratik yaklaşımlardan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesine yönelik saldırgan bir dilden uzak durduğunu ifade ederek, Gezi parkı eylemlerinin ne örgütlenmesinde ne ülke çapında yayılmasında ne de sürdürülmesinde bir rol oynamadığını dile getirdi.

Saymaz, bu eylemler kapsamında yalnızca başta Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olmak üzere insan hakkı ihlallerini kaleme aldığını; bu gazetecilik çabasının hem ulusal hem de uluslararası basın örgütleri tarafından ödüllendirildiğini belirtti.

12 yıl boyunca bir kez bile Gezi park eylemlerinden dolayı suçlanmadığını ve sorumlu gösterilmediğini ifade eden Saymaz, hakkında başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak istendiğini belirterek, gazetecilik çabasının bu yolla engellenmeye çalışıldığını ve açıkça susturulmak istendiğini belirtti.

Saymaz hakkındaki suçlamalara yanıt verdiği açıklamasında sözlerini, "Bana güvenen ve inanan hiçbir vatandaşın yüzünü öne eğdirmedim. Haftalardır devam eden itibar suikastlarının ne denli karalamaya yönelik olduğu ortaya çıktı. Suçsuz ve masumum. Eşime, oğluma ve aileme sımsıkı sarılıyor, herkese selamlarımı iletiyorum" diyerek bitirdi.

 

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