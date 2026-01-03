Gülben Ergen: Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş neden ekranda değil ?

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Show TV Ana Haber sunucusu ve "uyuşturucu maddeye yer sağlama" ve "cinsel menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklanan Habertürk TV'nin görevden uzaklaştırılan eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş'ın günlerdir ekranlara neden çıkmadığını "yanlış bir evlilik yapmış olmanın bedelini neden işini yapamayarak ödemek zorunda" diyerek sordu.

Habertürk'ün görevden uzaklaştırılan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi olan Show TV Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş'ın dün akşam ana haber için kamera karşısına geçmemesi merak konusu olmuştu.

Erbaş'ın TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından ekrandan çekildiği iddia edilmiştgi ancak Pınar Erbaş yaptığı açıklamada, "Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak o gün bugündür Pınar Erbaş'ın ekranlarda yer almamasını Gülben Ergen dikkat çeken ifadelerle yeniden gündeme taşıdı.

Son olarak ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Pınar Erbaş'ın neden ekranlarda olmadığını sordu.

X hesabından bir paylaşım yapan Ergen, "Pınar Erbaş neden ekranda değil? Yanlış bir evlilik yapmış olmanın bedelini neden işini yapamayarak ödemek zorunda? Ruhen yaşadığı şokun üzerine farklı bir baskı mı kuruluyor?" ifadelerini kullandı.

2022 yılında evlendi, 2023'te boşandı

Show Ana Haber sunucularından Pınar Erbaş ile gazeteci Mehmet Akif Ersoy, 2022 yazında evlenmişlerdi. Çiftin şahitliklerini Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Kenan Tekdağ yapmıştı.

Show TV Ana Haber’e 19 Aralık Cuma günü çıkmayan Erbaş’ın kanaldan kovulduğu bile iddia edilmişti. Çift, 8 ay evli kalmalarının ardından boşanma kararı almıştı.