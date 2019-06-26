Gülse Birsel: ''Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler olacak!''

31 Mart sonrası AK Parti adına yaptıkları açıklamalarla gündem olan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz , 'Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu' açıklaması ile üne kavuşmuştu.

Gülse Birsel, AK Parti'li Yavuz'u hatırlatarak, "Tüm neşe ve enerjimle kahve fincanımı kaldırıyor, Ali İhsan Yavuz’un sağlığına içiyorum!" ifadelerini kullandı.

"Seçim yenilenmesinin ve 800 binlik farkın en önemli aktörlerinden Ali İhsan Yavuz Bey’e niye bir teşekkür, bir alkış çok görülüyor? Bu adamın hakkı ödenmez sevgili dostlar! Ali İhsan Yavuz’u asla unutmayın!" diyen Gülse Birsel yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

"Çünkü Sayın Yavuz’un şahsında vücut bulan anlayış, kendisinin bir nevi marka yüzü olduğu söylem tarzı ve içinde olduğu ekip sayesinde “yenilenme”nin kaçınılmaz olduğunu hem iktidar hem muhalefet ve seçmenleri gördü. 23 Haziran gecesi her cenah bir duble kahve içmiş gibi oldu. Kimi uyandı; kimine çarpıntı kimine de neşe ve enerji geldi! Tüm neşe ve enerjimle kahve fincanımı kaldırıyor, Ali İhsan Yavuz’un sağlığına içiyorum!"