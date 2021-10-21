Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı, Habertürk ekranlarında şaşkınlık ile karşılandı. Canlı yayında Sunucu Ebru Baki'nin "Of çok yüksek" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(MB), merakla beklenen yeni faiz kararını açıkladı. Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

Tüm bunların ardından, dolar ve euro yükselişte. Dolar 9.48'i gördü, Euro ise 11'i geçti.

HABERTÜRK ŞAŞKINLIK İLE KARŞILADI

Merkez Bankası'nın kararı Habertürk ekranlarında şaşkınlıkla karşılandı. Sunucu Ebru Baki'nin "Of çok yüksek" demesi sosyal medyanın gündeminde.