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  3. Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu

Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu

Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek ve meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan ve "iltifat yarışına" döne kar diyaloğu izleyenleri güldürdü.

Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek ve meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel'e bağlandı. İkili arasında samimi diyalog yaşandı. 

İkili kar yağışını yorumlarken, Hökenek, Öztel'e "Sen de çok güzel görünüyorsun" derken Öztel ise  "Sen daha güzel görünüyorsun beyaz beyaz kar gibi" ifadeleriyle iltifat etti.

Etiketler habertürk iltifat canlı yayın spiker sunucu muhabir kar yağışı
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