HaberTürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman birbirine girdi

Habertürk ekranlarında yayınlanan HT MASA adlı program Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman arasındaki tartışmaya sahne oldu.

HaberTürk ekranlarında dün akşam yayınlanan HT Masa adlı programda Nagehan Alçı ile Sevilay Yılmaz arasında gergin anlar yaşandı.

Laf bölme polemiğinin yaşandığı programda Sevilay Yılmaz, "Ben üst üste konuşmak istemiyorum saygı gösterelim birbirimize" diye uyarılarda bulununca Nagehan Alçı'dan yanıt geldi.

"Nagehan Alçı'nın "Sen de kesme lütfen en çok sen kesiyorsun" demesi üzerine Sevilay, "Demin seviyesiz falan dedin bak ben ona düzeysiz falan dedim bir şey demedim" dedi.

Başından beri Yılman'ın sürekli araya girdiğini iddia eden Alçı, "Sevilay rica ediyorum düzgün bir program olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra tekrar gerilim yaşayan ikiliden Yılman, konuşulan lafları sakıncalı bulduğunu söyledi.

Tansiyonun yükseldiği programda diğer konuklar sessizliğini korurken, Nagehan Alçı'nın "Bizim ne diyeceğimizi niye sınırlandırıyorsun" sözlerine son olarak Yılman, "Ben de seni kendi kendini tatmin eden konuşmalar olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.