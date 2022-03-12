Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Nagehan Alçı'ya bomba gönderme

Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Ukrayna'da askeri kamuflaj giyen Nagehan Alçı'yı isim vermeden eleştirdi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'yla röportaj yaptığı sırada Ukrayna askeri üniforması giymesi tartışılmaya devam ediyor. Deneyimli savaş muhabirleri de Alçı'nın görüntülerini çok eleştirdi.

HABERTÜRK SPİKERİ MEHMET AKİF ERSOY'DAN TEPKİ

Habertürk Spikeri Mehmet Akif Ersoy da, sosyal medya hesabından isim vermeden Nagehan Alçı’yı'ya tepki gösterdi.

Ersoy paylaşımında, “İnsan şimdi Grup Yorum’dan, bağımsızlık mücadelesi veren Ukrayna halkı için de “Defol Rusya!” şarkısı bekliyor. “Felluce” kıvamında bir “Kiev” marşı da olur. Gazetecilik madem müsaade ediyor(!)arkadaşlarımızı da zamanında Irak kamuflajı veya Filistin bayrağıyla görmek isterdik.” ifadelerini kullandı.



Ersoy'un sözleri Ukrayna'da kamuflaj giyen Nagehan Alçı'ya gönderme olarak yorumlandı.

Nagehan Alçı'nın kamuflajlı paylaşımı:

NAGEHAN ALÇI'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Negehan Alçı şu ifadeleri kullandı:



"Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığım özel röportaj esnasında aşırı soğuktan ötürü giydiğim mont ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim…

"Poroşenko ile röportajı Kiev sokaklarında, Eski Başkan ve ekibinin karargahı önünde yaptık. Ben de o dondurucu soğukta çok üşüdüm, bunun üzerine Poroşenko’nun Başdanışmanı bana geçici olarak giymem için bu askeri montu getirdi, ben de giydim. Yoksa bu üniforma ile dolaşmıyorum.

"Öte yandan ben bu işgal ve istila karşısında asla tarafsız değilim. Tüm kalbimle bir vatan savunması vermekte olan Ukrayna halkının yanındayım. Gazeteci işgal karşısında tarafsız olamaz. Fakat haberlerimi ve röportajlarımı da objektif yaparım, haber yansız, yorum hürdür.

Ukrayna’da yaptığım gazetecilik vesilesiyle bana yine fabrikasyon olduğunu bin kere açıkladığım tweetlerle saldıran tüm sitelere ve kişilere de dava açacağım. Yeter artık! En son Ümit Özdağ’ın bana iftira saldırısında yine açıklamıştım"