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  3. 19 Ekim 2020 11:54

Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı

Habertürk TV ekranlarında Manşet ve Nedir Ne Değildir programını sunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı.

Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
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Habertürk TV ekranlarında Manşet ve Nedir Ne Değildir programını sunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı.

Habertürk yazarı Ersoy gelişmeyi sosyal medya adresinden şu sözlerle duyurdu:

 "3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..."

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