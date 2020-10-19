Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı

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Habertürk TV ekranlarında Manşet ve Nedir Ne Değildir programını sunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı.
Habertürk yazarı Ersoy gelişmeyi sosyal medya adresinden şu sözlerle duyurdu:
"3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..."
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