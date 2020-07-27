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  3. 27 Temmuz 2020 12:53

Habertürk'e veda eden Didem Arslan Yılmaz ekranlara dönüyor

Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de canlı yayınlanacak yeni bir program hazırlığında. Arslan’ın sunacağı programın haber olmayacağı programın adının da, 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' olacağı öğrenildi.

Habertürk'e veda eden Didem Arslan Yılmaz ekranlara dönüyor
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Didem Arslan, “Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

 Didem Arslan’ın, CİNER Yayın Holding tarafından yapılan basın açıklamasıyla, Show TV’de program yapacağı resmiyet kazandı. Yapılan açıklamada, “Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de canlı yayınlanacak yepyeni bir program ve içerikle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı. 
 

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