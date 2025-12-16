Habertürk'te sular durulmuyor: Fevzi Çakır istifa etti!

  1. Anasayfa
TMSF'ye devriledilen Habertürk'te uzun yıllar Ankara Temsilcisi olarak görev yapan gazeteci Fevzi Çakır, istifa ettiğini duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devriledilen Habertürk'te sular durulmuyor.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verilmesinin ardından kanalda bir ayrılık daha yaşandı. 

Eski Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır istifa ettiğini duyurdu. Çakır, ''Kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Çakır'ın istifasını duyurduğu paylaşım şöyle:

"Her profesyonel yapıda olduğu gibi, yönetim değişiklikleri sonrasında organizasyonel yapılanmanın ve ekip tercihlerinin değişmesi doğaldır. Bu nedenle, uzun yıllardır görev yaptığım medya kuruluşunun TMSF’ye devrinin ardından, herhangi bir yeni görev talebim olmadığını kendilerine bildirmiştim.

Yeni yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, bir süre daha görevimi uyum içerisinde sürdürdüm. Bununla birlikte, kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, “onlar için dahi” istemeyecek bir karaktere sahibim.

Makamlar gelip geçicidir. Ben gazeteciyim. Bu meslekte makamlarla var olmadım. Hayatım boyunca gazetecilik dışında herhangi bir gelirim olmadı. Emeğimle, alın terimle bu noktaya geldim. Hamdolsun alnım ak, başım diktir. Bu nedenle, yeni bir ufuk açmak ve bir süre dinlenmek, benim için de anlamlı ve doğru bir adım olacaktır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum. Bu markanın, bu çatının en kısa sürede eski, güçlü ve saygın günlerine yeniden kavuşmasını temenni ediyorum.

Bu süreçte birlikte omuz omuza çalıştığım, Habertürk markasının kurumsal kimliğini yıllar boyunca “emek ve ilke” temelinde inşa eden tüm ekip arkadaşlarıma ve meslek büyüklerime teşekkür ediyorum."

