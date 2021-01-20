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  3. 20 Ocak 2021 14:36

Halk TV canlı yayınında ''bunak'' tartışması

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ile Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan arasında canlı yayında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu arasındaki diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Ayşenur Arslan'ın 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sözlerine Durakoğlu'nun verdiği iki farklı yanıt alay konusu oldu.

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının bugünkü konuğu İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu'ydu.

"BUNAK KADIN" DEMEK HAKARET SAYILIR MI ?

 Programın sunucusu Ayşenur Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'in kendisi hakkında sarf ettiği 'bunak kadın' ifadesini hatırlatarak avukat Mehmet Durakoğlu'na, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusunu sordu.

Durakoğlu, 'Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini... Tıbbi bir terim' yanıtını verdi.

Arslan, büyük şaşkınlık yaşarken, 'Ama bana diyorlar' dedi.

Durakoğlu, saniyeler önceki sözlerinden 'U' dönüşü yaptı, "O zaman sayılabilir" dedi.

Yayını takip edenler diyaloğa hayli şaşırırken, video sosyal medyada viral oldu. 

 

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