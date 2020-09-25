Halk TV ekranı 5 gün kararıyor

RTÜK, Halk TV’deki Medya Mahallesi programın yapımcısı ve sunucusu Ayşenur Arslan ve programın canlı yayın konuğu Hüsnü Mahalli’nin 16 Haziran 2020 tarihindeki yayında Türkiye’nin Suriye’de asker bulundurmasına ve hükümetin dış politikasına dair eleştirilerine dayandırılarak kanala 5 gün yayın durdurma kararını Temmuz ayında verdi. RTÜK’ün kararında Hak TV’nin, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” maddesini ikinci kez ihlal ettiği ileri sürüldü. Halk TV’ye verilen 5 gün yayın durdurma karara ilişkin, RTÜK'ün kararına muhalif kalan bazı üyeler ile kanal tarafından yapılan itiraz ise mahkeme tarafından reddedildi. 5 günlük ekran karartma cezası bugün kanala tebliğ edildi. Halk TV ekranı 27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00’da kararacak ve 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da yeniden yayında olacak.

‘TELAFİSİ İMKANSIZ BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKACAK’

Kararı Twitter hesabından duyuran Halk TV, “O meş’um gün geldi. Ekran karartma kararı RTÜK’ün kuruluş yasası ve yerleşik uygulamalardan dolayı hukuki süreçler tamamlanmadan uygulanıyor. Buna rağmen Anayasa ve yasalara saygı gereği ekranı karartmak zorunda kalıyoruz. Şu aşamada esastan bir karar çıkmış değil. Yani dosya esastan karara bağlandığında ilgili mahkemenin RTÜK’ü haksız bulma olasılığı da var. Mahkeme, esastan kararında, RTÜK’ü haksız bulur ve 5 günlük karartma cezasını iptal ederse, telafisi imkansız bir sonuç ortaya çıkacak. Dahası, bu dava sürerken, RTÜK’ün aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen kapatılmış olacak. Buradaki hukuk garabetini yasa yapıcıların ve hukukçuların dikkatine sunuyoruz. Meselenin hukuki olmadığını bilmemize rağmen izleyicilerimizi bilgilendirmeyi bir görev saydığımız için tüm bunları anlattık. Söz bitti. Hukuk da… Siyasetçiler ve haber alma hakkı gaspedilen milyonlar belki de bir adım sonra sesi tamamen kesilmiş, ekranı tamamen karartılmış bir Halk TV’ye hazırlanıyor…” açıklamasında bulundu.

TEPKİ YAĞDI

Halk TV’nin 5 günlük ekran karartma cezasının tebliğ edilmesine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan binlerce yurttaş tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösteren eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, “Sadece Halk TV ekranı değil Türkiye karartılıyor ve koyu bir karanlığa mahkum edilmek isteniyor. İktidar, alternatif ve farklı hiçbir sese tahammül edemiyor. Buna rağmen konuşmaya, yazmaya ve söylemeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bunu engelleyemeyecek. Halk TV halktır! Halk susmaz” dedi.

TELE 1’DEN DESTEK

TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, RTÜK’ün kararına tepki göstermek ve Halk TV’ye destek olmak amacıyla; 28 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren 5 günlük süre boyunca saat 21.00’da ekranlarını bir dakikalığına karartacaklarını açıkladı. RTÜK, TELE 1’i de Yanardağ’ın Abdülhamid hakkında söylediği sözler nedeniyle 3-8 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 günlüğüne karartmıştı.



