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  3. 04 Ekim 2020 23:35

Halk TV’de 2 ayrılık birden!

İki gün önce Enver Aysever’in işine son veren Halk TV’den bugün bir ayrılık haberi daha geldi. Şule Aydın da Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Halk TV’de 2 ayrılık birden!
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RTÜK’ün verdiği 5 günlük karartma cezasının geçen hafta içinde uygulandığı Halk TV'de Enver Aysever'in işine son verilmesinin ardından Şule Aydın da bugün kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu.

Aydın sosyal medya hesabından "Memleketin onca derdi arasında küçük bir duyurum var... Her gün saat 13'te size merhaba dediğim Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İzleyen herkese teşekkür ederim" diye yazdı.

Enver Aysever de iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim. İzleyici dostlarıma teşekkür ederim” demişti.

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