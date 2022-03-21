Halk TV'de deprem! 2 önemli isimle yollar ayrıldı

Halk TV'de Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Halk TV'den yapılan açıklamada, “uluslararası yayın standartlarının gereği olarak tüm ekran yüzlerinden YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermeleri istendiği” belirtilirken; tarafların şartı kabul etmemeleri neticesinde yolların ayrıldığı ifade edildi.

Kanaldan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çağa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin çıkan haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi.

Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı. Kendilerine bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla."