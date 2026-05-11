  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Halk TV'de sular durulmuyor: Bir ayrılık daha!

Halk TV'de sular durulmuyor: Bir ayrılık daha!

Halk TV'de sular durulmuyor: Bir ayrılık daha!
Güncelleme:

Halk TV ekranlarında peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi eklendi. Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler ve Gözde Şeker’in ardından deneyimli spiker Remziye Demirkol da kanaldan istifa ettiğini duyurdu

Halk TV'de istifa dalgası devam ediyor. Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler ve Gözde Şeker'in ardından Halk TV spikeri Remziye Demirkol da kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Hafta sonu yayınını kapatırken izleyicilerine "Pazartesi görüşürüz" diyen Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz açıklamayla istifasını sunduğunu belirterek izleyicilerine veda etti.

Kişisel X (Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Remziye Demirkol, ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:

"Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım, buradan vedamı etmiş olayım, istifamı verdim bu sabah itibariyle… Halk TV’de çalışan tüm arkadaşlarıma emekleri ve dostlukları için teşekkür ediyorum ve tabii sizlere de…"

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti!
Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti!
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi!
Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi!
Etiketler halk tv istifa remziye demirkol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti! Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı
Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır! Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! AK Partili Şamil Tayyar Manifest konserindeki kalabalığı işaret edip ''dip dalga geliyor'' dedi! AK Partili Şamil Tayyar Manifest konserindeki kalabalığı işaret edip ''dip dalga geliyor'' dedi! Engin Polat'tan skandal paylaşım... Farkedince apar topar sildi! Engin Polat'tan skandal paylaşım... Farkedince apar topar sildi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Doğadan jiletlerle toplanan şifa kaynağı yeşil altının fiyatı dudak uçuklattı Doğadan jiletlerle toplanan şifa kaynağı yeşil altının fiyatı dudak uçuklattı