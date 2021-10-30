Halk TV’de sürpriz istifa

HalkTV’de beğenilen programlara imza atan ve son olarak da “Açıkça” tartışma programını sunan Gökmen Karadağ istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Karadağ, “Hoşça kalın dostlarım. Katkınız için desteğiniz için umudunuz için çok teşekkürler. Hiçbiri boşa gitmedi merak etmeyin. Gerçek eninde sonunda kazanacak bu ülkede ama o zafer döneme göre kalıba girenlerin zaferi olmayacak” ifadelerini paylaştı.

Karadağ’ın kullandığı “Zafer döneme göre kalıplara girenlerin zaferi olmayacak” diyerek kime mesaj verdiği ise merak konusu oldu.