  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Halk TV'de üst düzey istifa

Halk TV'de üst düzey istifa

Halk TV'de üst düzey istifa

Halk TV'de bir ayrılık daha yaşandı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, deneyimli gazeteci Gökmen Karadağ'da Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Toktaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler Cafer Mahiroğlu. Bir teşekkür de izleyicilerimize. Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi."

Etiketler suat toktaş halktv istifa halk tv
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar yangın yeri! Dolar uçuyor, Euro ve altın dibi gördü!
Rıdvan Dilmen çılgına döndü, program erken bitti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminini açıkladı
Ucuza sosyal konutta bunu yapan kura dışı kalacak!
Erdoğan imzaladı: 11 ilimizde bazı alanlar ''orman sınırı'' dışına çıkarıldı
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den peş peşe uyarılar
Ekin Su Cülcüloğlu'nun podyuma ilk çıkışını böyle kutladı
Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında ''ilk kez söylüyorum'' diyerek açıkladı
Antalya'da denizde can pazarı! Lüks yat alevler içinde kaldı
Erdoğan'dan ABD'yi de Avrupa'yı da kızdıracak fotoğraf karesi