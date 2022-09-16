Halk TV'de üst düzey istifa

Halk TV'de bir ayrılık daha yaşandı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, deneyimli gazeteci Gökmen Karadağ'da Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Toktaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler Cafer Mahiroğlu. Bir teşekkür de izleyicilerimize. Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi."