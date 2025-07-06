Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanan gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
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CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı.
Adana, Adıyaman ve Antalya’nın CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına X hesabı üzerinden tepki gösteren Soykan, paylaşımlarından birkaç saat sonra evinden gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soykan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılmış, Soykan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınmıştı.
Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Soykan, sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Timur Soykan, savcılıktaki sorgusunun ardından ‘tutuklama’ talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliği’ne sevk edildi.
Soykan'ın serbest bırakıldığı öğrenildi. Soykan'a haftada 3 gün imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
İHA
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