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Hande Fırat: ''Önce adam olun, yiyorsa buraya gelin''

Hande Fırat: ''Önce adam olun, yiyorsa buraya gelin''
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Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi ve CNN Türk programcısı Hande Fırat, kendisine yönelik tepkilere çok sert bir tepki göstererek "Hepiniz arınıyorsunuz önce adam olun! Yiyorsa buraya gelin!" dedi.

Hürriyet Gazeteci Ankara Temsilcisi ve CNN Türk programcısı Hande Fırat, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kendisine gösterilen tepkilere isyan etti. Küçükbaş hayvancılık girişimi nedeniyle Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira hibe desteği aldığı iddialarını yalanlayan Fırat, kendisini eleştirenlere "Hepiniz arınıyorsunuz önce adam olun! Yiyorsa buraya gelin!" dedi.

Hande Fırat hakkında geçen yıl Nisan ayında gündeme getirilen iddia sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlanınca Fırat açıklama yaptı.

Fırat, kendisinin Tarım Bakanlığı'ndan milyonlarca liralık hibe aldığına yönelik iddiaların dillendirilmesini 15 Temmuz'un gelmesine bağlarken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iddiaları reddetti.

X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Fırat, "Canlar hakkımda yazanlara inanmayın, 15 temmuz geldi ya! Ben bakanlıktan falan para almadım, mahkeme kararı da var. Sadece bu saatten sonra yazanlar mahkemeye, herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE ADAM OLUN, YİYORSA BURAYA GELİN"

Bu paylaşımın ardından kendisine yönelik tepkilerin devam etmesi üzerine Fırat bir mesaj daha yayınladı. Eleştirilere yönelik konuşan Fırat, "Hepiniz arınıyorsunuz önce adam olun! Yiyorsa buraya gelin!" dedi.

Etiketler hande fırat adam olun yiyorsa buraya gelin
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