Hande Fırat'ın bu sözleri Cem Küçük'e mi ?

Gazeteci Cem Küçük'ün katıldığı yayın sırasında Mavi Marmara için "manyak tipler" ifadesi büyük tepkilere neden oldu.

Cem Küçük, kısa sürede yayılan video için özür dilerken, yanlış anlaşıldığını söylemişti.

Cem Küçük büyük tepki alan sözlerine bir göndermede daha önce hakkında söylediği sözlere sessiz kalan Gazeteci Hande Fırat'tan geldi.

İŞARET PARMAĞI İLE BİRİNİ İTHAM EDERKEN...

Hande Fırat, Cem Küçük'e gönderme yaparak "İnsan işaret parmağı ile birini itham ederken diğer üç parmağının kendisini gösterdiğini unutmamalı Günaydın!" mesajını paylaştı. Fırat'ın 'dilek,dua'yı simgeleyen bir emoji kullanması da dikkat çekti.

Cem Küçük, Hande Fırat'ı geçtiğimiz aylarda sert dille eleştirmiş ve Fırat imzalı 'Karargah Rahatsız' haberi nedeniyle yargılanmasını gerektiğini dile getirmişti.

Cem Küçük, Fırat için, "Hande Fırat iyi kız ama zekası yok kafası iyi çalışmıyor, zeki değil, şu olay bana ne getirir diye bir bak ya!” sözlerini de paylaşmıştı.

O dönem Küçük'ün paylaşımlarına cevap vermeyen Fırat, bugün yaptığı paylaşım ile Cem Küçük'e seslenmiş oldu.