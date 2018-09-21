Helal Olsun Sadettin Saran'a; çalışanlarına %7 zam yaptı

Kriz nedeniyle çoğu işyeri işçi çıkartırken, Saran Holding'in patronu Sadettin Saran, holding çalışanlarına %7 oranında kriz zammı yaptı.

Saran, zam haberini çalışanlarına şöyle duyurdı:

Sevgili Calisma Arkadaslarim,

Ulkemizin ekonomik anlamda icinden gectigi bu zor gunlerde elbette hepimiz cesitli sorunlar yasiyoruz.

Elimizden geldigince tasarruf tedbirleri uyguluyor, bu sureci gerek ülkemiz gerek şirketimiz olarak en guclu sekilde atlatmaya calisiyoruz.

Ancak bir yandan da ulkemize olan baglilik, sorumluluk ve inancla yatirim firsatlarini da degerlendiriyor, grubumuza bictigimiz oncu vizyon cercevesinde buyume hedeflerimizden asla vazgeçmiyor , büyüyoruz.

Degerli Arkadaslar,

Bugun grup olarak hangi noktaya geldiysek siz calisma arkadaşlarımızın desteği ile geldik. Her zaman “en degerli yatirim insana yapilandir” dedik ve calisanlarimizla birlikte buyuduk.

Dolayisiyla bugun de ayni dusunceyle grup genelinde aldigimiz bir karari uygulamaya koyuyoruz. 1 Eylul itibariyle, icinden gectigimiz zor zamanlari da dikkate alarak, calisanlarimizin aylik maaslarina yuzde 7 oraninda bir ara zam uygulayacagiz.

Umuyorum ki, bugune kadar gosterdiginiz ustun gayret ve basarilarinizla hep birlikte cok daha guzel gunler gorecegiz ve büyüyerek ulkemize hizmet etmeye devam edecegiz.

Hepinizi sevgiyle kucakliyorum.

Sadettin Saran