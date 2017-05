Hikayesiyle Milyoner'e damgasını vurdu

Yetiştirme yurdunda büyüyen Mehmet Can Güney adlı Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümünde 60.000 TL kazandı.

Yarışma sayesinde ilk defa İstanbul'a gelen Mehmet Can Güney, onu başarısız gören herkese başardığını ispatladığını belirtti. Hayali kazandığı para ile Türkiye'yi gezmek olan yarışmacı yaşam karşısındaki azmiyle tüm izleyicilerin gönlünü kazandı. Mehmet Can Güney'in cami avsunda başlayan hikayesi izleyenleri duygulandırdı.

KISA HAYAT HİKAYESİ

Daha kundaktayken kaderi çizilen Mehmet Can Güney, bir astsubay tarafından camii avlusunda bulunmuş ve İzmir Karşıyaka çocuk yuvasına teslim edilmiş. 18 yaşına kadar yetiştirme yurdunda büyüyen Mehmet Can Güney, daha sonrasında da askere gitmiş. Askerliğini yaptığı sırada isim benzerliğinden dolayı bir kardeşi daha olduğu fakat onun öldüğü bilgisine ulaşmış. Bu bilginin izini sürerek önce annesine daha sonra babasına ulaşır çünkü anne ve babası yıllar önce ayrılmıştır. Bir süre sonra annesi ölen Mehmet Can Güney'in babası ile arası bozulur ve bir daha hiç görüşmemiş.

Yıllardır bu yarışma anının hayalini kuran Mehmet Bey, İzmir Çeşme'de bir okulda memur olarak çalışmakta.