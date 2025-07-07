Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti
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Gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Usta kalem, yazar, gazeteci Hikmet Çetinkaya'dan üzücü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi.
İzmir'de gazeteciliğe başlayan Çetinkaya, Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar çalıştı.
Politika Günlüğü adlı köşesinden okuyucularına seslenen Çetinkaya, bir dönem Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca vakıf yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilciliği görevini sürdüren, cemiyetimiz üyesi Hikmet Çetinkaya çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.
Cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacaktır.
Meslektaşımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."
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