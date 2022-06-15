Hilal Kaplan: ''Nagehan Alçı hükümete yakın bir gazeteci değil''

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Habertürk yazarı Nagehan Alçı için "Hükümete yakın bir gazeteci değil. Erdoğan rejimi diyen bir gazeteciden bahsediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye en yakın yayın organlarından Sabah'ın yazarlarından Hilal Kaplan'dan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılmasıyla tartışmalara neden olan ve iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı için “Hükümete yakın bir gazeteci değil” dedi.

Kaplan, Haber Global’de Buket Aydın’ın programına katıldı. Aydın, Kaplan’a “Hükümete yakın gazeteciler ‘parlamenter sisteme dönülsün’ dedi. Hatta benim programımda Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı. İçerde de bir fikir ayrılığı mı var sorusu akla geliyor. Yok ama siz ne düşünüyorsunuz?” diye sordu.

"ERDOĞAN REJİMİ DİYEN BİR GAZETECİ"

Kaplan, bu soruya “Nagehan Alçı hükümete yakın bir gazeteci değil. Erdoğan rejimi diyen bir gazeteciden bahsediyorsunuz” yanıtını verdi.

"SOSYAL MEDYA YASASINI OLUMLU BULUYORUM"

Tepkilere neden olan sosyal medya yasasına ilişkin de konuşan Kaplan, “Benzer yasalar Almanya’dan da geçti, Fransa’dan da geçti. O zaman sansür olmadı bunlar. Araştırma yapıldı yalan haberin en çok yapıldığı ülke Türkiye. Bunların önüne geçmek devletin sorumluluğu. O yüzden olumlu buluyorum sosyal medya yasasını” ifadelerini kullandı.

PELİKAN TARTIŞMASI

AK Parti içerisinde yer aldığı ileri sürülen ve 'Pelikancılar' olarak bilinen oluşuma ve tartışmalara ilişkin de Kaplan, şunları söyledi:

Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Bir iftiradır. Daha önce çektiğim videoda madem öyle bana dava açın dedim. Ancak açan olmadı ben açtım. Neden sineye çekmek zorundayım ki bu iftiraları. Haysiyeti için yaşayan insanlarız. İftara atanların bir bedel ödemesi gerekir.

YARGILANIRSAK DA YARGILANIRIZ SIKINTI DEĞİL

Kendisine yönelik eleştirilere de karşı cevap veren Hilal Kaplan, “Cevap verme hakkımız olmalı, ya hukuk içerisinde ya da ekranda. Herhalde diyorum sözüm mü çok etkili. Bir yıldırma politikası bu herhalde. Sosyal medyada idam edilirsin diyenler bile oluyor. Yargılanırsak da yargılanırız. Sıkıntı değil” diye konuştu.