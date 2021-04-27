Hıncal Uluç koronavirüse yakalandı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, korona virüse yakalandığını ancak belirti görmediğini, "bomba gibi olduğunu" yazdı.

Uluç, yazısında, "Bakın bu defa tavsiye birinci elden ve damdan düşmüşten geliyor... Ben Hıncal Uluç'ta, Covid testi 'pozitif' çıktı. Her iki aşımı da yaptırmış ve 20 gün evvel tamamlamış olmama rağmen pozitif... Hiçbir belirti yok. Bomba gibiyim" dedi.

Uluç, şöyle devam etti:

Ama Ercan pozitif çıkıp eve kapanınca, 'Bir test yaptıralım' dedim. Pozitif çıkmaz mı? Peki 'aşının faydası' o zaman? Aşının faydası şu ki, hiçbir belirti göstermeden yaşıyorum, bu dördüncü gün... Antikor testi yaptırdım bu arada... Sonuç mükemmel... Vücudun Covid'le savaş silahı olan antikorlar aşı sonucu çok iyi oluşmuş. Yani, 'aşı tam etkili değil... Covid bulaşmasını engellemiyor' gibi tezvirata kapılmayın. Hangi aşıyı bulursanız yaptırın. Sıranız gelirse asla kaçırmayın.

Bu arada, devletin ekipleri anında geldiler. Covid ilacını getirdiler, 5 gün süre ile alacağım. Yüce Allah'ın izni ve inayeti ile de iki hafta sonra normal yaşamıma döneceğim... Bu, Covid'li Hıncal'ın ilk yazısı... İnşallah onlar da aynen böyle devam edecek..."

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