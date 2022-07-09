Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Gazeteci Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.
Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.
Gelişmeyi Twitter'daki hesabından duyuran Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.
Kum, Hıncal Uluç'un rahatsızlığı hakkında ise bir bilgi vermedi.
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