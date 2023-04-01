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HÜDA-PAR haber ve köşe yazılarına erişim engeli

HÜDA-PAR haber ve köşe yazılarına erişim engeli
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Köşe yazarları Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’ın, HÜDA-PAR hakkındaki yazıları erişime engellendi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı. 

Parti, bir süredir kendisiyle ilgili içerik ve haberlere erişim engeli aldırıyor. Bu içeriklerin önemli bir bölümü partiyle Hizbullah’ın ilişkisini ortaya koyan haberler.

Erişime engellenenler arasında Diken’in de haberi bulunuyor.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb’in aktardığına göre yazıların yanında bir de Cumhuriyet’in parti hakkındaki haberi ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Etiketler HÜDA PAR erişim engeli engel yasak fatih altaylı ismail saymaz
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