Hürriyet gazetesinde şok istifa

Kısa bir süre önce Genel Yayın Yönetmeni değişen Hürriyet gazetesinden bu kez şok bir istifa haberi geldi.

Hürriyet gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı istifa etti. Ayrılık kararını Hürriyet çalışanlarına gönderdiği bir veda maili ile duyuran Vuslat Doğan Sabancı, yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini açıkladı.

Vuslat Doğan Sabancı, yeni yönetim kurulu başkanının kim olacağını açıklamasa da yeni ismin mevcut yönetim kurulu üyeleri arasından seçileceğini bildirdi.

Uzun bir veda açıklaması kaleme alan Vuslat Doğan Sabancı, açıklamasında, Hürriyet'in dijital yayıncılık serüvenini hatırlatarak bu serüvene eşlik eden mevcut ve eski çalışanlara da teşekkür etti.

Görevden ayrıldığını grup çalışanlarına bir e-posta ile duyuran Sabancı, şunları yazdı:

“Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

1996'da Hürriyet'te çalışmaya başladığım dönemde, dünyada yazılı basını ciddi şekilde etkileyecek, sert rüzgarlar esiyordu. Türkiye’de doksanlı yıllarda özel televizyonlar furyası henüz gelişimini tamamlamamıştı ki, internet hayatımıza gümbür gümbür girmeye başladı. Dijital dünya ilk tehlike çanlarını gazeteler için çaldı. Sonumuz mu geliyordu? Ne kadar dost olmalıydık internetle, ne kadar düşman? New York'tan İstanbul’a aklımda bu sorularla dönmüştüm. Yüksek lisans tezimi yazılı basının dijital dünyada yeni bir form arayışı üzerine yazmıştım.



Birçoğunuz bilirsiniz Hürriyet'te seri ilan da sattım, mürekkep de yuttum. Yazılı basın hakkında her şeyi öğrenmeye çalışırken, bir yandan da o zamanki adıyla bilgi işlem departmanında, küçücük bir odada, ben yaşlarda iki meraklı arkadaşımla Hürriyet'in dijital yolculuğunu da başlattık. Tarih Ocak 1997'ydi. Çok heyecanlı günlerdi, biraz korkutucu, bolca keşif dolu bir bilinmeze doğru yolculuğa çıkıyorduk.

Bugünse Hürriyet, sizlerin sayesinde Türkiye'nin en büyük dijital oyuncularından biri oldu. Dijital yayıncılığımızla ayda 22 milyon tekil kişiye ulaşıyoruz. Hurriyetemlak.com ayda 7 milyona yaklaşan tekil ziyaretçisi ve 14 bin kurumsal üyesiyle Türkiye'nin lider emlak sitesi olmayı başardı. Hergün hızla ve karlı bir şekilde büyüyoruz. Dünyada böyle bir dijital başarıyı yakalamış gazete kurumu parmakla gösterilecek kadar azdır.

Hürriyet'in dijital yayıncılıktaki bu başarısına yol arkadaşlığı etmiş bugün aramızda olan ve olmayan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel başarı duygusunu hep birlikte yaşayalım isterim.

Gazetemiz ise hala 69 yıldır, birçok siyasi, ekonomik ve sektörel iniş çıkışlara rağmen lider. Tüm araştırmalar Türk halkının haberine en çok güvendiği mecranın Hürriyet olduğunu gösteriyor. Ayrıca Hürriyet, basının en çoğulcu gazetesi. Yani her kesimin benimsediği, inandığı bir kurum. Hürriyet Gazetesi'nin basındaki yeri Türkiye'de haber alma ve ifade özgürlüğü açısından çok kıymetli, hatta benzersizdir. Bunu büyük özveri ve özenli çalışmalarıyla başarılı kılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Doğan ailesinin bir üyesi olarak gazetemizin üstlendiği bu tarihi görevi hakkıyla yerine getirmesinin haklı gurunu da hepimizin yaşamasını isterim..

Hürriyet’te göreve başladıktan yaklaşık 20 yıl sonra dünyada bugün bambaşka sert rüzgarlar esiyor. Küreselleşmeyle hepimiz büyük mutlu bir aile olacağız sanıyorduk. Ancak bunun yerine korkuyla beslenen birbirine kızgın topluluklar haline geldik. Bir süredir medyanın bu akımlar karşısında yapıcı rolü var mıdır sorusu aklıma takılı. Aynı fikirde birleşmesek bile birbirimizi duymak üzere dinleyebilir, samimi sohbetler kurabilir miyiz? Bu alanda dijital yayıncılıkta, yazılı basında ve teknolojide neler yapılabilir? Bu soruların cevaplarını arayacağım, bilinmezlerle dolu zihinsel bir yolculuğa çıkmak için sizden izin istiyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu kararımı sizlere, yani Hürriyet'in güçlü profesyonel kadrosuna ve kurumsallığına güvendiğim için gönül rahatlığıyla alabildim. Hürriyet her zaman kurumsal zekası ve tecrübesi sağlam bir yapı olmuştur. Son yıllarda ise dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, aramıza bambaşka alanlardan, farklı profilerde arkadaşlarımız katıldı. Bu sayede kurumsal kültürümüz daha da zenginleşti, güçlendi.

Sizlerin, Sevgili Çağlar Göğüş ve Sevgili Fikret Bila liderliğinde daha büyük başarılara imza atacağınıza, şirketimizin değerini hızla arttırmasına katkıda bulanacağınıza inanıyorum. Yeni yönetim kurulu başkanımızı ise en kısa zamanda yönetim kurulu üyeleri arasından seçeceğiz. Bense bu süre zarfında Hürriyet'te Yönetim Kurulu üyesi olarak stratejik konularda hep yanınızda olacağım. Günlük işlerde azad olmanın kazandırdığı zamanla da kendimi yenileyip, 20 yıl evvelki kadar “gençleşip” geri geleceğim:).

Hepinize keyifli çalışmalar ve kalıcı başarılar dilerim...

Vuslat Doğan Sabancı”

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR ?

Vuslat Doğan Sabancı kimdir, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanıdır. Vuslat Doğan Sabancı, 21 Haziran 1971 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Babası iş adamı Aydın Doğan‘dır. Beyoğlu Anadolu Lisesini bitirdi. İstanbul Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD. New York‘taki Columbia Üniversitesinde Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans eğitimi yaptı.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl süreyle The New York Times gazetesinin yazı işleri müdüronra da The Wall Street Journal gazetesinde çalışmaya başladı ve orada Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun kurulması işlemlerinde katkısı oldu.

1996 yılında ise Hürriyet gazetesinde reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. 1999 yılında gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na yükseltildi. 2004 – 2010 yılları arasında Hürriyet gazetesinin İcra Kurulu Başkanlığını yaptı.

2007 yılında ;Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakhistan, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya‘da faliyet gösteren ve online ve yazılı reklam yayın şirketi olanTrader Media East (TME) şirketini satın alarak Hürriyet bünyesi içine kattı.

Vuslat Doğan Sabancı, Hurriyet.com.tr’yi kurdu. Daha sonra da online seri ilanlar alanında hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, yenibiriş.com; fırsat siteleri alanında yakala.co; e-ticaret alanında yeniçarşım.com sitelerini faaliyete geçirdi.

Uluslararası Basın Enstitüsü’nde (IPI) 8 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Endeavor Yönetim Kurulu ve TÜSİAD üyesidir. Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Vuslat Doğan Sabancı, 1995 yılında Üniversite yıllarından tanıdığı, İş adamı Sakıp Sabancı‘nın yeğeni Ali Sabancı (d. 1969) ile evlidir. “Kaan Ali“(d.2003) ve “Şevket Emrecan” (d.2001) adında iki oğlu vardır.