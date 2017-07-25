Hürriyet TME için görüşmeler yapacak

Hürriyet, Jersey’de faaliyet gösteren Trader Media East’in veya bağlı ortaklıklarının veya bunların bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarının satışı veya bunlara stratejik ortak bulunması için çalışmalara başlamaya karar verdi.

Hürriyet’in sermayesinde yüzde 100 pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Hollanda’da faaliyet gösteren Hurriyet Invest B.V.’nin, sermayesinde yüzde 97.29 pay sahibi olan Trader Media East Jersey’de faaliyet gösteriyor.

Hürriyet tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Bu hususta çalışmalara başlanılmış olması, sürecin satış ve/veya stratejik ortak/ortaklar bulunması ile sonuçlanacağı anlamına gelmemektir. Süreç herhangi bir sonuç elde edilmeden de bitebilir” denildi.