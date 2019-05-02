İBB'nin vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli

İBB eski yönetiminin iktidara yakın vakıf ve derneklerle yaptığı yardımlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. T3 Vakfı'nın talebi üzerine bu konuda yapılan haberlere erişim, engellendi.

31 Mart’ta yerel seçimlerinde AK Parti’nin İstanbul’u kaybetmesinin ardından iktidara yakın vakıflara aktarılan paralar gündeme gelmiş ve büyük ses getirmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye Teknoloji Takımı adlı vakıf, başvuruda bulunarak haberlerin erişimini engelledi.

İBB'nin 2018 için hazırladığı ama yayınlamadığı STK raporunu Sözcü yazarı Çiğdem Toker gündeme getirmişti. O rapor İBB Meclisi'nde de tartışma yaratmıştı. İBB'nin raporu yalanlamasına tepki gösteren CHP'li Tarık Balyalı, “İBB diyor ki; ‘Bu raporda okullara yapılan spor salonu harcamaları gibi büyük yatırımların maliyetleri bile vakıflara aktarılmış olarak gösterilmiştir.' Rapor gerçek dışıysa ve böyle bir rapor yoksa içeriğinde spor salonları olduğunu nereden biliyorsunuz?” diye sormuştu. Raporu ‘hayali’ olarak niteleyen AK Parti'li üyeler ise “Okullara sıra koymayalım mı? Yurt yaptırmayalım mı?” cevabını vermişti.

İşte söz konusu haberle ilgili erişim engeli getirilen haberler;