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  3. 15 Haziran 2017 16:40

''İçerde istenilen finali yaptı''

Show TV'de reyting rekorları kıran "İçerde" dizisi 19 Haziran Pazartesi günü final yapmaya hazırlanıyor.

''İçerde istenilen finali yaptı''
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Show TV'nin reyting rekortmeni yapımı 'İçerde'nin 19 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak büyük finali öncesi, "Umut'u Celal aldı, Celal ölmemiş" haberi, dizinin hayranlarını üzdü.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Keşke Böyle Noktalansaydı" başlıklı yazısı şöyle:

"Bana göre İçerde (Show TV) dizisi istenilen finali geçtiğimiz pazartesi yaptı. Çünkü izleyenin yoğun bir şekilde mutlu son talebi vardı.

Yılmaz kardeşler Kebapçı Celal'i alt etti, aile 20 yıl sonra bir araya gelebildi, Sarp'ın itibari iade edildi, Coşkun ve Alyanak gibi kimi kötüler aydınlık tarafa geçti. Bölüm aksiyon doluydu. Ters köşeler klişe sorunu ortadan kaldırdı.  Oyunculuklar zirve yaptı ve kebabın alternatifinin balık olduğu ortaya çıktı.

Daha ne? Ama son dakikada gelen o 'Umut'u Celal aldı, Celal ölmemiş' havadisi neşemizi kaçırmaya yetti. Tadından yenmeyecek bir final olabilirdi. Belki basit ama mutlu. 
Neden olmadı dersiniz?"

Posta

show tv , içerde , final