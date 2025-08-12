İktidara yakın medyada ''Türkiyeli'' depremi: Yeni Şafak'taki köşesini bıraktı!

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, terörsüz Türkiye süreciyle başlayan "Türkiyeli" tartışmaları sonrasında köşe yazılarına ara verdiğini açıkladı.

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun "Biz Türkiyeli değil Türk'üz" çıkışına köşesinden yanıt vererek, Afyoncu'nun süreci sabote ettiğini söylemişti.

Metiner ayrıca Afyoncu'ya "kendinizi sanki bu bahiste tek otorite imişsiniz gibi parmak sallayıcı ve üsttenci bir dil kullanamazsınız. Afyoncu’nun bu anlayışı İslam’ın temel akidesine aykırıdır" diye seslenirken yazısında; "Milli Savunma Üniversite’mizde subaylarımız bu anlayış temelinde yetiştiriliyorlarsa Türkiye Yüzyılı projemiz bir hayalden ibaret kalır, biline!" ifadelerine yer vermişti.

Bu "Türkiyeli" tartışmalarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, köşe yazılarında siyasete ve kamuoyuna yönelik değerlendirmelerine bir süreliğine ara vereceğini açıkladı.

Metiner, “Bu köşede bugüne kadar yazdığım hiçbir sözden pişman değilim. Hiçbir sözümün de İslami akideye ve AK Parti’mizin kurucu ilkelerine aykırı olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hepsinin sonuna kadar arkasındayım” dedi.

Bugünkü yazısına "çok yoruldum" diyerek başlayan Mehmet Metiner, "Süreçle ilgili yazılar ayrıca yordu. Söylenmesi gerekenleri söyledim. Sürecin öngörülen doğrultuda başarılı olmasını yürekten diliyorum. Hiçbir sözümün de İslami akideye ve AK Parti’mizin kurucu ilkelerine aykırı olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hepsinin sonuna kadar arkasındayım." ifadelerini kullandı.