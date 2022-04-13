İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber ekranlarında sunucusu Ekrem Açıkel'in akaryakıt fiyatları için "Güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" çıkışı olay oldu.

TGRT Haber'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına tepki gösterildi.

"Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz" diyen Açıkel, "Güzel kazıklandık, fena kazıklandık. Gık çıkmıyor gık" diye konuştu. Açıkel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Açıkel, canlı yayında akaryakıt fiyatlarına ilişkin tablo paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Güzel kazıklandık… Ama iyi kazıklandık… Fena kazıklandık… Müthiş kazıklandık… Gerçekten kazıklandık… Petrolün fiyatı savaşın başladığı gün olduğu fiyata geri döndü. Zahmet oldu ama… Rafineriler, dağıtım şirketleri… Ehh…

Bugün bir indirim yapmışsınız. Yetmez ama evet. 25 Şubat Rusya’nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz. Benzinde indirim falan yok. Motorine ise zahmet olmuş 1 lira düşürmüşler.

Sağ olsunlar… Alkışlayalım. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Benzini litre başına 2 lira 23 kuruş pahalıya alıyoruz. 1 lira indirim yapılmasına rağmen motorinde 3 lira 26 kuruş daha pahalı.

Eğer şu haberlerim, yayımlarım yanlış olsaydı; milyon tane açıklama gönderirlerdi. Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim? İyi kazıklandık… Bravo… Zahmet olmuş 1 lira indirim yapmışsınız.”