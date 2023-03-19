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İktidarı eleştirdiği için kovulmuştu, ünlü spikerin yeni adresi belli oldu

İktidarı eleştirdiği için kovulmuştu, ünlü spikerin yeni adresi belli oldu
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber kanalında ana haber bülteninde yaptığı eleştiriler sonrasında kanal yönetiminin ekranlardan uzaklaştırdığı deneyimli spiker Ekrem Açıkel, Halk TV'ye geçtiğini duyurdu.

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Ana Haber'deki ekonomi eleştirileri nedeniyle işten atılan haber spikeri Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Açıkel, şu ifadeleri kullandı: "Dostlar, güzel bir haberim var “Ne zaman döneceksin?” Hep sordunuz. Vuslat Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13’te ilk bülten için “vira bismillah” diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…"

Sen misin iktidarı eleştiren! ''Artık işsizim'' diyerek duyurduSen misin iktidarı eleştiren! ''Artık işsizim'' diyerek duyurduMedya

 

Etiketler ak parti yandaş halk tv tgrt haber ekrem açıkel
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