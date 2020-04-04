İmamoğlu seçim kampanyasına 5 Pollie ödülü!

Dünya siyasi iletişim sektörünün en saygın ödülleri olan, Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği- AAPC’nin 51nci Pollie Ödül töreni, Covid19 önlemleri nedeniyle dün gece online olarak Washington D.C.’de yapıldı.

Online ödül töreninde 2019 İmamoğlu seçim kampanyaları 5 Pollie Ödülü birden kazandı.

İmamoğlu Kampanya Direktörü ve Öykü Ajans Başkanı Necati Özkan “Dijital reklam filmleri kategorisinde yarışan “Bisiklet” filmimizle Altın, “İstanbul senin” filmimizle Gümüş, “Futbol” filmimizle Bronz Pollie’leri tek başımıza biz aldık. Televizyon filmleri kategorisinde “Bisiklet” filmimizle Gümüş Pollie, bütün kategorileri kapsayan Overall kampanyalar kategorisinde ise Bronz Pollie kazandık.” dedi

Özkan, İmamoğlu kampanyasıyla baş vurdukları 4 uluslararası yarışmada 14 Polaris, 4 Felis, 5 Reed ve 5 Pollie olmak üzere toplam 29 ödül kazandıklarını söyleyerek, “Corona Virüs günlerinde çok iyi geldi bu haber”dedi.