İmamoğlu'nun zaferindeki gizli kahraman: Murat Ongun

AK Parti’nin İstanbul’daki 23 yıllık egemenliğine son veren Ekrem İmamoğlu’nun arkasında, güçlü bir ekip yer aldı. Bu ekip içinde en büyük katkıyı isimlerden biri, belki de en büyük katkıyı sağlayan isim basın danışmanı gazeteci Murat Ongun oldu.

45 yaşında olan Murat Ongun, uzun yıllar medya sektöründe muhabir, anchorman ve yönetici olarak başarılı görevler yaptı. Habetürk TV’nin anchorman’i ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak çalıştığı yıllar, en başarılı olduğu yıllardı.

Murat Ongun, 2014 yılında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı olarak, kurumsal iletişim alanına geçiş yaptı.

Murat Ongun, İmamoğlu’nun yeni bir başkan olmasına rağmen, yıldızının hızla parlamasında, ciddi katkılar sağladı. İmamoğlu’nun adeta sağ kolu olan Murat Ongun, İBB adayı olduğu zaman da, seçim kampanyasının en önemli iki isminden biri oldu.

Kamuoyu, Murat Ongun’u, her an İmamoğlu’nun yanında gördü. Kurduğu sistemle medyayı sürekli haber desteği veren Murat Ongun, uyguladığı akılcı strateji ile, yandaş medyanın bile İmamoğlu’nu görmesini sağladı.

Kritik anlarda aldığı doğru PR kararları, İmamoğlu’nun karizması ile birleşince, İmamoğlu çok kısa zamanda, ulusal bir marka oldu. Nerdeyse 24 saat İmamoğlu ile birlikte olan Murat Ongun, bir basın danışmanından çok öte bir misyon yüklendi.

Murat Ongun, görevine şimdi İBB Sözcüsü olarak devam edecek, kamuoyu belediye ile tüm önemli gelişmeleri onun ağzından duyacak. Artık çok daha büyük imkanlara sahip olacak Murat Ongun, İmamoğlu ve vatandaş arasında bir iletişim köprüsü kuracak.

Ve hepsinden önemlisi, Murat Ongun, bir basın danışmanı ve sözcü olmanın çok ötesinde, İmamoğlu’nun beyin takımının da vazgeçilmez ve etkin bir ismi olacak.