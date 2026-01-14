İnternet haberciliğinde alarm zilleri çalıyor: Haber sitelerine ''Google'' darbesi

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'in yaptığı araştırmaya göre, 3 yıl içinde internet haberciliğinde yüzde 40 trafik kaybı bekleniyor. Google ve keşfet üzerinden gelen trafiğin ise 2025 yılında yüzde 30 azaldığı belirtildi.

Reuters Enstitü'nün, 280 yayıncı kuruluşla yaptığı araştırma, internet haberciliğinde karanlık bir tabloya işaret etti. Gazetecilik, medya ve teknoloji trendleri ve tahminleri 2026 başlıklı rapora göre, yayıncılar, arama motorlarından gelen trafiğin önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 40'tan fazla azalmasını bekliyor.

NTV'nin aktardığına göre, analiz sağlayıcısı Chartbeat'ten alınan bu rapora yönelik veriler, Google aramasından yüzlerce haber sitesine gelen toplam trafiğin şimdiden düşmeye başladığını gösteriyor; yaşam tarzı içeriğine dayanan yayıncılar, Google'ın yapay zeka genel bakışlarının kullanıma sunulmasından özellikle etkilendiklerini belirtiyor

Son üç yılda, haber sitelerine Facebook'tan yüzde 43 ve eski adıyla Twitter olan X'tel ise yüzde 46 trafik azalması oldu.





Raporun giriş bölümünde geleneksel medyaya ilgilinin azaldığı belirtilirken, “Geleneksel medyaya olan ilginin azalması ve güvenin düşmesi, birçok politikacı, iş insanı ve ünlünün medyayı tamamen atlayıp, bunun yerine kendilerine sempati duyan podcast yayıncılarına veya YouTuber'lara röportaj vermeyi tercih etmesine yol açıyor.” bulgusuna işaret edildi.

Raporda yapay zekanın yarattığı endişeye de dikkat çekilirken, “Bu arada, arama motorları yapay zeka destekli cevap motorlarına dönüşüyor ve içerik sohbet pencerelerinde gösteriliyor; bu da yayıncılar için yönlendirme trafiğinin kuruyabileceği ve mevcut ve gelecekteki iş modellerini baltalayabileceği endişelerini artırıyor.” yorumu yapıldı.

Rapordaki bilgilere göre, birçok yayıncı kendi haber kuruluşlarına güven duyduğunu söyledi ancak genel olarak basına yönelik ciddi güven kaybı var. Bulgulara göre, anket genel olarak gazeteciliğe olan güvenin düşük seviyede devam ettiğini gösteriyor . Katılımcıların sadece üçte biri, yüzde 38'i güven duyduğunu belirtirken, bu oran 2022 anketimizdeki rakama göre 22 puan düşüş gösterdi. Güven duymayanların oranı ise aynı dönemde yüzde 10'dan yüzde 18'e yükseldi.

GOOGLE TRAFİĞİ KESİLDİ VE KESİLMEYE DEVAM EDİYOR

Bu rapor için analiz şirketi Chartbeat'ten alınan toplu veriler, Kasım 2024 ile Kasım 2025 arasında 2 bin 500'den fazla siteye organik aramadan gelen Google trafiğinin küresel olarak üçte bir oranında, yüzde 33 ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 38 oranında azaldığını gösteriyor, ancak bunun ne kadarının yapay zeka özetlerinden kaynaklandığı net değil.

YAPAY ZEKA SAHTECİLİĞİ ARTIYOR, ÇÖPLÜK BÜYÜYOR

Rapordaki değerlendirmeye göre, yapay zeka içerik üretimi interneti çöplüğe çevirmek üzere ve birbirini taklit eden içerikler hızla gelişiyor, Rapordaki yorum şöyle:

"Bazı tahminlere göre, internette üretilen içeriğin büyük çoğunluğu zaten yapay zekâ tarafından oluşturuluyor.21Otomatik haber makalelerinden, hiper gerçekçi görüntülere, en sevdiğiniz sanatçıların şarkılarına benzeyen akılda kalıcı melodilerden sahte videolara kadar, yapay zeka tarafından üretilen içerik interneti dönüştürüyor. Özellikle sosyal medya akışları bu durumdan etkileniyor; Guardian'ın yakın tarihli bir araştırması, dünya genelinde en hızlı büyüyen YouTube kanallarının neredeyse onda birinin yalnızca yapay zeka tarafından üretilen videolar gösterdiğini ortaya koyuyor.

TikTok, platformunda halihazırda bir milyardan fazla yapay zekâ videosu bulunduğunu açıkladı; bunlardan biri örneğin, trambolinde zıplayan tavşanlar, 25 milyon izlenme sayısına ulaşmış durumda. Endişe şu ki, insan tarafından oluşturulan ve doğrulanmış içerikler yakında makine yapımı 'yapay zekâ çöplüğü' tarafından boğulacak. Bunların çoğu aldatma amacı taşımıyor ve internetin uzun süredir devam eden oyunculuk, sürrealizm ve hiciv geleneğiyle uyumlu; ancak bazıları, özellikle haberler söz konusu olduğunda, gerçekçi görüntüler ve videolar üretebilen güçlü yeni yapay zeka araçlarının daha geniş kapsamlı etkileri konusunda endişe duyuyor.

Reuters