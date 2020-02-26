17 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı haberine para cezası!

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Elazığ’da 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasını haberleştiren Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'na 'soruşturmanın gizliliğini ihlalden' 6 bin 80 TL para cezası verildi.

17 yaşındaki F.Y., cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle, Alperen Ocakları eski Başkanı E.Y.Ö ve birçok ocak üyesi hakkında şikâyette bulunmuştu. Odatv, F.Y.’nin ifadesindeki darp, tehdit, gasp ve zorla alıkoyma iddialarını haberleştirmişti. Ayrıca Elazığ 1. Sulh Ceza Hâkimliği haberlere erişim engelli getirmişti. Odatv avukatları verilen cezayı temyize götürdü.





