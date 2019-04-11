AA müdürü YSK'yı ti'ye aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını aktarırken şimşekleri üzerine çeken ve seçim gecesi Ekrem İmamoğlu yarışta öne geçince 11.5 saat veri akışını durduran Anadolu Ajansı'nın Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez skandal bir tweete imza atarak Yüksek Seçim Kurulu ve Başkanı Sadi Güven'i tiye aldı.

Öymez, YSK’nin dünkü kararlarına ve YSK Başkanı Sadi Güven’in “AA abonemiz değil, verileri nereden alıyor bilmiyorum” ifadesine göndermede yaparak “YSK abonemiz değil. Bu kararları nerden alıyor bilmiyoruz” yorumunda bulundu.

Tweet kısa sürede büyük tepki çekti ve Öymez tweetini silerek ardından “Latifeyi ciddiye aldılar” diye ikinci bir tweet attı.